Banco do Japão manterá ritmo de compras de bônus inalterado

Tóquio – O Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) anunciou nesta quarta-feira que planeja manter inalterado o ritmo de compras de bônus do governo japonês (BoJ) em fevereiro.

O anúncio do plano mensal do BoJ era aguardado, uma vez que a decisão do banco central japonês de reduzir compras de JGBs em uma das operações deste mês gerou especulação de que a instituição estaria se preparando para apertar sua política monetária mais adiante.

Na semana passada, o presidente do BoJ, Haruhiko Kuroda, disse que a instituição não dará quaisquer sinais sobre o rumo de sua política monetária por meio de operações de compra de JGBs.

O iene, porém, está bastante sensível a qualquer movimento recente do BoJ, uma vez que participantes do mercado buscam indicações de uma possível mudança na política ainda este ano.

Também hoje, Kuroda e dois vice-presidentes do BoJ reiteraram promessas de “persistentemente” manter a ultra-acomodatícia política atual. Fonte: Dow Jones Newswires.