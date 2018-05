Banco de desenvolvimento dos Brics vai emitir US$780 mi de bônus em iuanes

Xangai – O Novo Banco de Desenvolvimento (NDB, na sigla em inglês), criado pelo grupo das principais economias emergentes dos Brics, anunciou nesta segunda-feira planos de levantar 5 bilhões de iuanes (782 milhões de dólares) por meio de uma emissão de bônus denominada na moeda chinesa este ano.

Leslie Maasdorp, diretor financeiro do NDB, disse a repórteres durante a reunião anual do banco em Xangai que a emissão faz parte de um programa de títulos de 10 bilhões de iuanes aprovado pelo conselho do NDB.

“Nossa próxima emissão será de 5 bilhões de renminbis”, disse ele, utilizando uma outra denominação para a moeda chinesa.

“Temos que passar por uma série de aprovações regulatórias, já nomeamos subscritores … Vai ser uma questão de alguns meses, será no decorrer de 2018.”

A maior parte dos recursos será destinada a projetos na China e o banco realizará outra emissão de títulos denominados em iuanes nos próximos dois anos, disse ele.

Sediado em Xangai, o NDB é visto como a primeira grande conquista dos Brics – Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul – desde que se reuniram em 2009 para pressionar por uma maior participação na ordem financeira global, que foi criada por potências ocidentais após a Segunda Guerra Mundial.

O NDB também anunciou que aprovou seis novos projetos que elevaram sua carteira de empréstimos a mais de 5,1 bilhões de dólares.

Os projetos incluem um de proteção ambiental que está sendo executado pela Petrobras, e um programa de construção e melhoria de estradas rurais na Índia.

O banco disse que as aprovações significam que a instituição agora financia 21 projetos em seus países membros.