Banco da Espanha prevê crescimento de 1,2% em 2014

Madri – O Banco da Espanha prevê que a economia do país crescerá 1,2% em 2014, devido ao primeiro índice positivo da demanda interna (0,3%) desde que começou a crise, de acordo com o boletim econômico de março.

O banco espera que a tendência se acelere em 2015, quando o PIB avançaria 1,7%.

O boletim econômico da instituição é mais otimista que o do governo, que espera um avanço do PIB de 0,7% em 2014 e de 1,2% em 2015, embora estes números serão previsivelmente corrigidos em alta no final deste mês, até 1% e 1,5%.

Após a incipiente recuperação da atividade observada desde a segunda metade de 2013, o Banco da Espanha espera que o avanço da economia espanhola prossiga ao longo deste ano.

A melhora do entorno macroeconômico é baseada em vários fatores, acrescenta o banco, entre os quais se destaca a diminuição da incerteza, a melhora da evolução do emprego e o alívio gradual das condições financeiras.

Para 2014, espera-se um avanço da demanda interna de 0,3%, primeira alta desde 2007, enquanto a demanda externa líquida subiria até 0,8% e a tendência continuaria em 2015.

Além disso, as previsões indicam que o consumo crescerá em 2014 e 2015, após as quedas dos três anos precedentes.

O Banco da Espanha também prevê um déficit público em torno de 6,6% do PIB em 2013 se foram excluídas as ajudas para instituições financeiras.

Em relação ao desemprego, o banco supervisor espanhol prevê que nos próximos dois anos a taxa de desemprego desça um ponto percentual a cada ano, para fechar 2014 em 25% e 2015 em 23,8%.