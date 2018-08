Banco Central da Venezuela inicia distribuição de novas notas

O Banco Central da Venezuela começou a entregar aos bancos as novas notas que entrarão em circulação no dia 20 de agosto e que eliminarão cinco zeros no bolívar devido à hiperinflação, informou o banco.

“Teve início o processo de entrega das peças que compõem a nova moeda para bancos públicos e privados no país”, disse o órgão emissor em um boletim divulgado nesta sexta-feira.

Ele não especificou quantas notas foram distribuídas neste primeiro momento.

A entrada em vigor da nova moeda foi originalmente agendada para 4 de junho, com três zeros a menos.

Mas o governo adiou-a duas vezes, a última delas em 25 de julho, com cinco zeros a menos, diante de uma inflação projetada pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) em 1.000.000% em 2018.

A nota mais alta, de 500 bolívares, será equivalente a 50 milhões de bolívares atuais (15 dólares no mercado negro).

Agora, haverá moedas de 0,5 e 1 bolívar e notas de 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 e 500.