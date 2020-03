Banco Central da Turquia antecipa reunião e corta juros em 1 p. p.

Istambul – O banco central da Turquia cortou sua principal taxa de juros em 1 ponto percentual nesta terça-feira em uma reunião de política monetária mais cedo do que o planejado, e adotou medidas para sustentar os mercados financeiros para compensar o impacto negativo do coronavírus.

Em seu sétimo corte de juros consecutivo em um agressivo ciclo de afrouxamento para impulsionar o crescimento econômico, o banco cortou sua taxa de recompra de uma semana para 9,75% de 10,75%.

O comitê de política monetária do banco central disse que, apesar da recente queda na lira turca, o intenso recuo nos preços de commodities aliado à desaceleração econômica ajudará a reduzir a inflação do país mais do que o esperado.

A principal medida de inflação da Turquia subiu acima de 12%.

“Para conter os efeitos negativos da pandemia de coronavírus sobre a economia turca, é de crucial importância garantir o funcionamento saudável dos mercados financeiros, o canal de crédito e os fluxos de dinheiro das empresas”, disse o banco.

O banco ainda apresentou medidas, incluindo a provisão de liquidez em lira com juros 150 pontos básicos abaixo da taxa de recompra de uma semana, através de leilões de recompra com vencimento de até 91 dias.