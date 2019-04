Bancada do MDB se reúne com Paulo Guedes para tratar sobre a reforma

Brasília — A bancada do MDB se reúne nesta quarta-feira, 24, à noite com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para tratar sobre a reforma da Previdência. A ideia do líder do partido na Câmara, (SP), é depois da conversa avaliar entre seus quadros os que estão mais aptos e dispostos a assumirem as cadeiras do partido na comissão especial.

O líder, porém, já estuda alguns nomes de antemão. O MDB deve ter dois assentos no colegiado que será criado pelo presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), até no máximo a próxima terça-feira, segundo a previsão do próprio demista.

O MDB vai trabalhar para a retirada de alguns pontos da reforma na comissão, como o BPC, aposentadoria rural, desconstitucionalização. A legenda também quer vetar que a reforma passe a valer automaticamente para Estados e municípios.

No período da manhã, o líder do MDB esteve reunido com Rodrigo Maia na residência oficial.