Balança tem superávit de US$ 1,8 bilhão na 2ª semana de abril

Brasília – A balança comercial brasileira registrou um superávit de US$ 1,829 bilhão na segunda semana de abril (9 a 15). De acordo com os números divulgados nesta segunda-feira, 16, pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), as exportações somaram US 5,244 bilhões no período e as importações, US$ 3,415 bilhões.

Com esse resultado da semana, no mês de abril, até o dia 15, a balança comercial acumula superávit de US$ 3,328 bilhões, resultado de exportações de US$ 9,806 bilhões menos importações de US$ 6,478 bilhões registradas no período.

No ano, a balança comercial brasileira acumula superávit de US$ 17,276 bilhões. As exportações no ano somam US$ 64,173 bilhões e as importações, US$ 46,897 bilhões.