Déficit acumulado da balança no ano é de US$ 605 mi

Brasília – A balança comercial brasileira voltou a registrar déficit comercial no acumulado do ano, em função do resultado negativo de US$ 1,569 bilhão na terceira semana deste mês.

Com isso, a balança passou a ter um déficit de US$ 605 milhões em 2013. A balança comercial no ano ficou no azul por apenas duas semanas.

Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) apresentados na tarde desta segunda-feira, 21, o resultado da terceira semana do mês é explicado por exportações de US$ 4,002 bilhões e importações de US$ 5,571 bilhões.

Apesar do resultado ruim da semana passada, o acumulado de outubro ainda é de um superávit de US$ 1,003 bilhão.