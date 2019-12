Brasília — A balança comercial brasileira registrou superávit de 3,428 bilhões de dólares em novembro, o mais fraco para o mês desde 2015 (+1,177 bilhão de dólares), informou o Ministério da Economia nesta segunda-feira.

O dado, contudo, veio acima da expectativa de um saldo positivo de 3,365 bilhões de dólares, conforme pesquisa da Reuters com analistas. No mês, as exportações alcançaram 17,596 bilhões de dólares, enquanto as importações somaram 14,169 bilhões de dólares.