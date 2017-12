Balança comercial tem superávit de US$62 bi até novembro, diz FGV

Rio de Janeiro – A balança comercial registrou superávit de US$ 62 bilhões de janeiro a novembro, recorde histórico para esse período do ano, segundo os dados do Indicador do Comércio Exterior – Icomex, divulgado nesta sexta-feira, 15, pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

As exportações totalizaram US$ 200 bilhões, enquanto as importações somaram US$ 138 bilhões.

O índice tem como objetivo contribuir para a avaliação do nível de atividade econômica do País, por meio da análise mais aprofundada dos resultados das importações e exportações.

“O desafio de manter o crescimento dos fluxos de comércio em 2018 está mantido. Os dados do Icomex para o acumulado do ano até 2017 sugerem que esse crescimento irá continuar, mas 2018 deverá observar um superávit comercial menor”, apontou a FGV, em nota oficial.

No acumulado no ano até novembro, o volume exportado cresceu 13,3% em relação a igual período do ano anterior, ao passo que o volume importado aumentou 13,5%.

O volume exportado cresceu 11,2% e os preços recuaram 2,6% na comparação entre novembro de 2016 e novembro de 2017. A queda nos preços foi puxada pelo comportamento das commodities, que recuaram 2,2% entre novembro do ano passado e novembro deste ano. A principal contribuição foi a do complexo de soja, com queda de 11% nos preços.

O volume importado teve aumento de 20,2% em novembro, ante o mesmo mês de 2016, o que confirma, na visão da FGV, a recuperação no nível de atividade.

“Em suma, o cenário para a balança comercial continuará positivo em 2018, apenas esperamos um menor superávit comercial, o que não é fonte de preocupação”, concluiu a FGV.