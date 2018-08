Balança comercial tem superávit de US$1,6 bi na terceira semana do mês

A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 1,682 bilhão na terceira semana de agosto, resultado de exportações no valor de US$ 5,389 bilhões e importações de US$ 3,707 bilhões.

Segundo dados divulgados hoje (20) pelo Ministério da Indústria, Comércio e Serviços, a média diária das exportações chegou a US$ 1,078 bilhão, 26% acima da média de US$ 855,6 milhões obtida na semana anterior, em razão do crescimento nas exportações manufaturados como aviões, aquecedores, secadores, veículos de carga, óxidos e hidróxidos de alumínio, motores para veículos e tubos flexíveis de ferro e aço. Esse grupo registrou 33,4% de aumento nas vendas.

Em seguida, aparecem os produtos básicos, puxados principalmente pelo petróleo bruto, soja em grãos, café em grãos, minérios de cobre, cinzas e resíduos de metais preciosos, que avançaram em 25,8% nas exportações. Os produtos semimanufaturados mantiveram as vendas estáveis na semana, aumento de 1%, com destaque para celulose, ferro-ligas, couros e peles, madeiras, estanho bruto e catodos de cobre.

Do lado das importações (US$ 741,4 milhões), houve aumento de 2,7%, em relação à média até a segunda semana (US$ 721,7 milhões), explicada, principalmente, pelo crescimento nos gastos com aeronaves e peças, combustíveis e lubrificantes, veículos automóveis e partes, cereais e produtos da indústria da moagem e químicos orgânicos e inorgânicos.

No acumulado do mês, as exportações somam US$ 12,234 bilhões e as importações, US$ 9,481 bilhões, com saldo positivo de US$ 2,753 bilhões. No ano, as exportações totalizam US$ 148,694 bilhões e as importações, US$ 111,905 bilhões, com saldo positivo de US$ 36,789 bilhões até agora.