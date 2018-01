Balança comercial tem superávit de US$ 513 mi na 1ª semana do ano

O ano começou com superávit comercial de US$ 513 milhões na primeira semana de janeiro, entre os dias 1 e 7. O dado foi divulgado nesta segunda-feira, 8, pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC). No período, foram registradas exportações de US$ 2,957 bilhões e importações de US$ 2,444 bilhões.

Nas exportações, a média diária da primeira semana do ano de US$ 739,3 milhões superou em 9,1% na comparação com igual período de 2017.

Segundo o ministério, o aumento foi liderado pelo embarque de manufaturados, que cresceu 23,5% na comparação anual.

Entre os itens em destaque nessa categoria, o ministério destaca aviões, tubos de ferro fundido, motores e turbinas para aviação, óxidos e hidróxidos de alumínio, torneiras, válvulas e partes. Nos semimanufaturados, os embarques cresceram 1,7%.

Por outro lado, a exportação de produtos básicos registrou ligeira queda de 0,05% na comparação com o ano passado, liderada por petróleo em bruto, farelo de soja, fumo em folhas, minério de manganês e minério de ferro.

Nas importações, a média diária da 1ª semana de janeiro ficou em US$ 610,9 milhões, 10,2% acima da média observada em igual período do ano passado.

Entre os produtos com maior aumento das importações, estão químicos orgânicos e inorgânicos (+71,1%), veículos automóveis e partes (+42,4%), farmacêuticos (+39,2%), plásticos e obras (+28,1%), equipamentos eletroeletrônicos (+20 9%).