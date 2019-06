BRASÍLIA – O Brasil registrou superávit comercial de 6,422 bilhões de dólares em maio, divulgou o Ministério da Economia nesta segunda-feira (03), melhor resultado para o mês desde 2017, com importações ainda contidas em meio à falta de tração da atividade econômica.

As exportações somaram 21,394 bilhões de dólares no período, enquanto as importações alcançaram 14,972 bilhões de dólares.