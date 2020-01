Balança comercial de 2019 será divulgada nesta quinta-feira

São Paulo — O Ministério da Economia divulga nesta quinta-feira (2) o resultado da balança comercial brasileira do ano de 2019. Os dados consideram quanto foi importado e quanto foi exportado pelo setor produtivo do país e serão apresentados à imprensa às 15h.

O saldo da balança comercial até a terceira semana de dezembro já foi divulgado pelo Ministério da Economia. Até essa data, o Brasil havia exportado 219 bilhões de dólares e importado 175 bilhões de dólares, com saldo positivo de 45 bilhões de dólares.

Em dezembro, nas três primeiras semanas, as exportações somaram 13,6 bilhões de dólares; e as importações, 9,9 bilhões, com saldo positivo de 3,7 bilhões de dólares.