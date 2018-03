B3 “toca o sino” por igualdade de gênero

São Paulo – Um grupo de mulheres protagonizou em São Paulo nesta quinta-feira o Ring The Bell (Toque o Sino), um ato feito simultaneamente em 61 Bolsas de Valores do mundo, em apoio ao empoderamento das mulheres na economia.

Executivas apertaram o botão que marcou a abertura da B3 para ressaltar a importância da mulher num mercado financeiro que “ainda tem uma mentalidade masculina”, de acordo com a superintendente de sustentabilidade e negócios inclusivos do Itaú, Denise Hills. O evento é uma iniciativa de Sustainable Stock Exchanges (SSE), Pacto Global, ONU Mulheres, Corporação de Finanças Internacionais (IFC) e Federação Mundial de Bolsas de Valores (WFE) por ocasião do Dia Internacional da Mulher.

De acordo com a representante da ONU Mulheres no Brasil, Nadine Gasman, a diferença salarial deixa mulheres “numa posição diminuída”.

“As mulheres estudam mais, trabalham mais e ganham menos. Alguém me explica porque isso é justo”, declarou.

Já a diretora de comunicação da B3, Sonia Favaretto, afirmou que o evento mostra “a importância de refletir (…) e celebrar conquistas” e “discutir o que ainda é necessário avançar” em questão de gênero.

O presidente da B3, Gilson Finkelsztain, por sua vez, denunciou que “31% das companhias” que compõem o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), “ainda não têm mulheres no conselho administrativo nem planos de desenvolvimento para isso”.

Também para esta quinta-feira, o Movimento 8-M convocou manifestações em 21 estados e no Distrito Federal.