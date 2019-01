Autuações da Receita somam R$ 73,63 bilhões no primeiro semestre

Brasília – As autuações da Receita Federal somaram R$ 73,636 bilhões no primeiro semestre de 2017. O valor é 12,6% maior do que o lançado pelo fisco no mesmo período do ano passado. Foram 201.692 procedimentos de janeiro a junho, um crescimento de 14,8%.

Os grandes contribuintes responderam por 75,1% das autuações e 61% do valor. Para esse grupo, os lançamentos somaram R$ 55,284 bilhões no primeiro semestre, alta de 13,2% na comparação com 2016. “Concentramos esforços nas grandes sonegações. Não focamos nos pequenos peixe e sim nos grandes tubarões”, afirmou o subsecretário de Fiscalização da Receita, Iágaro Martins.

A Receita Federal também focou no primeiro semestre nas fiscalizações de sonegação de contribuições previdenciárias. O valor das autuações dessas fraudes cresceu 54,5% no primeiro semestre, chegando a R$ 6,411 bilhões.