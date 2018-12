Autoridades da China e dos EUA discutem negociações comerciais

Pequim – As autoridades da China e Estados Unidos discutiram nesta quarta-feira as negociações sobre a trégua de 90 dias que visa acabar com a guerra comercial entre os dois países, confirmou o Ministério do Comércio do país asiático.

Em um breve comunicado publicado em seu site oficial, o ministério, explicou o vice-ministro, conversou por telefone com seu colega americano sobre “temas econômicos e comerciais”, com o objetivo de “falarem sobre problemas de interesse mútuo”.

Embora a China não tenha divulgado quais propostas concretas foram discutidas durante a convocação e se algum tipo de acordo foi alcançado, este é um novo capítulo nas negociações entre as duas potências.

O presidente da China, Xi Jinping, e o mandatário americano, Donald Trump, fizeram um acordo com duração de 90 dias, durante um jantar, no dia 1º deste mês, realizado durante a cúpula do G20, em Buenos Aires.

Desde então, a China adotou várias medidas de boa vontade, como tarifas mais baixas em veículos importados dos Estados Unidos ou a retomada da compra de soja daquele país.

Por sua vez, Trump suspendeu o aumento de 10% a 25% das tarifas sobre produtos chineses no valor de US$ 200 bilhões.