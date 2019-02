Washington – Os pedidos de seguro-desemprego aumentaram pela segunda semana consecutiva nos Estados Unidos, depois de cair ao seu nível mais baixo em quatro anos, segundo números publicados pelo Departamento de Trabalho.

De acordo com os dados, foram apresentadas 380 mil solicitações de seguro-desemprego na semana de 1 a 7 de abril, 3,5% mais que na semana anterior. Os analistas previam uma queda do indicador, com 355 mil novos pedidos.