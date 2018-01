Atum é vendido a US$ 323,3 mil no primeiro leilão do ano no Japão

Tóquio – O primeiro leilão de atum do ano no mercado de peixe de peixes -, em Tóquio, no Japão, aconteceu nesta sexta-feira, pela última vez em seu atual endereço e, como marca a tradição, com preços exagerados, que chegaram aos 36,45 milhões de ienes (cerca de US$ 323,3 mil) por uma unidade.

O atum azul (Thunnus thynnus) de 405 quilos, da província de Aomori, foi adquirido por 90 mil ienes (cerca de US$ 800) o quilo por Yukitaka Yamaguchi, um intermediário do grupo atacadista de pescado Yamayuki, uma das principais atrações turísticas de Tóquio, segundo a agência japonesa “Kyodo”.

Normalmente, este tipo de peixe é vendido no leilão diário de Tsukiji por menos de 70 euros, o quilo, mas os preços subiram na primeira oferta do ano, que serve como promoção para os estabelecimentos e é um evento midiático no Japão.

O recorde até agora é de 155,4 milhões de ienes que Kiyoshi Kimura, dono de uma conhecida cadeia de restaurantes de sushi, pagou em 2013.

O japonês, que se costumou a oferecer o maior valor nos últimos anos, adquiriu hoje outro exemplar de atum azul de 190 quilos por 30,4 milhões de ienes (US$ 269,5 mil), que custa 160 mil ienes (US$ 1,4 mil) o quilo.

Hoje também começou a despedida do tradicional local do leilão, inaugurado em 1935 no distrito central de Chuo, às margens do rio Sumida, pois sua transferência para Toyosu, uma ilha artificial nas proximidades da baía, que está marcado para o dia 11 de outubro.