Atividade industrial da China desacelera em dezembro

Pequim — A atividade industrial da China expandiu a um ritmo mais lento em dezembro, recuando da máxima de três anos do mês anterior com um volume menor de novas encomendas, mostrou nesta quinta-feira a pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) do Caixin/Markit.

Mas a produção continuou a aumentar a um ritmo sólido e a confiança empresarial cresceu em meio às tensões comerciais com os Estados Unidos, oferecendo mais suporte para a economia.

O PMI de indústria do Caixin/Markit para dezembro caiu a 51,5 de 51,8 no mês anterior e expectativa de analistas de que a leitura permaneceria estável. Mas continuou acima da marca de 50 que separa crescimento de contração pelo quinto mês seguido.

Os resultados, que se focam principalmente em empresas pequenas e orientadas para exportação, foram menos otimistas do que da pesquisa oficial na terça-feira, que mostrou que a atividade expandiu conforme a produção cresceu no ritmo mais forte em mais de um ano.

Mas um analista destacou que a melhora na confiança empresarial e a disposição de aumentar a produção e os estoques foram dados positivos.

“A fraca confiança empresarial foi um importante fator por trás da desaceleração econômica neste ano”, disse Zhengsheng Zhong, diretor de análise macroeconômica do CEBM Group.