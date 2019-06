Atividade industrial apresenta melhora em abril, diz CNI

Brasília – A atividade industrial mostrou aumento em abril, na comparação com março, segundo mostra a pesquisa Indicadores Industriais, divulgada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). A utilização da capacidade instalada aumentou 0,6 ponto porcentual frente a março e atingiu 77,8%, o maior índice desde agosto do ano passado, na série dessazonalizada.

No mesmo período de comparação, as horas trabalhadas na produção cresceram 1,1% e o faturamento teve alta de 3,3%, na série sem influências sazonais. Em relação às horas trabalhadas, houve reversão de parte da queda de 1,6% no período anterior, mostrando leve tendência de alta desde o final do ano passado.

A CNI destaca que, apesar do aumento no faturamento em abril, o resultado desse indicador não conseguiu reverter a queda de 4,9% ocorrida em março na comparação com fevereiro. A pesquisa aponta que o indicador continua alternando variações positivas e negativas mensalmente, desde o fim da paralisação dos caminhoneiros, em maio de 2018. As quedas vêm superando as altas, destaca o documento, então, a tendência do faturamento é de queda.

Com relação ao emprego, houve aumento de 0,1% em abril na comparação com março, mostrando estabilidade no emprego na indústria, que tem apresentado pequenas oscilações desde março de 2017.

A massa salarial teve alta de 0,5% em abril e o rendimento médio do trabalhador cresceu 0,9% no mês.