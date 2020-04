Atividade empresarial da zona do euro fica paralisada em abril, mostra PMI

A atividade econômica na zona do euro ficou praticamente paralisada neste mês uma vez que o novo coronavírus forçou governos a adotarem o isolamento e empresas a fecharem, mostrou nesta quinta-feira a pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês).

O PMI Composto preliminar do IHS Markit despencou a 13,5, de longe a leitura mais baixa desde que a pesquisa começou em meados de 1998, e bem abaixo de todas as expectativas em pesquisa da Reuters.

A projeção mais pessimista na pesquisa era de uma leitura de 18,0.

Conforme os países começaram a fechar suas economias no mês passado, o índice já havia registrado a maior queda mensal em março, bem abaixo da marca de 50 que separa crescimento de contração ao registrar 29,7 no mês passado.

“Abril registrou danos sem precedentes para a economia da zona do euro em meio a medidas de isolamento dvido ao vírus com queda da demanda global e escassez de funcionários e insumos”, disse Chris Williamson, economista-chefe do IHS Markit.

Com restaurantes, bares e outras atividades de lazer fechadas, a situação no dominante setor de serviços foi sombria, com o PMI preliminar do setor despencando para nova mínima recorde de 11,7, ante 26,4.

Abril também está sendo um mês muito difícil para as fábricas do bloco, com o PMI preliminar indo a 33,6, de 44,5 em março.