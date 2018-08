Atividade econômica no Sudeste recua 0,6% no trimestre encerrado em maio

Brasília – A atividade econômica da região Sudeste cedeu 0,6% no trimestre encerrado em maio, ante o trimestre finalizado em fevereiro, quando havia subido 0,1% na mesma base de comparação. A informação é do Boletim Regional do Banco Central (BC), divulgado nesta sexta-feira, 17, em Curitiba.

De acordo com o Banco Central, “o aumento do comércio, acima da média nacional, e as reduções na produção da indústria e na atividade do setor de serviços em magnitudes menores do que as assinaladas para o País implicaram retração menos intensa da atividade, no período analisado”.

O BC pontuou ainda que o consumo das famílias “segue liderando o processo de retomada, em parte impactado pelo incremento nas operações de crédito às pessoas físicas e pelo crescimento da massa salarial”.

O BC divulga o Boletim Regional na cidade de Curitiba, Paraná. No documento, a análise da atividade nas regiões leva em conta os dados até maio deste ano. Na última quarta-feira (15), porém, o BC já havia divulgado seu Índice de Atividade (IBC-Br) de junho, que indicou recuperação firme da atividade após a greve dos caminhoneiros, que afetou a economia em especial no mês de maio. O IBC-Br de junho subiu 3,29% ante maio, na série ajustada. No segundo trimestre do ano, considerando todo o Brasil, houve recuo de 0,99% da atividade.