São Paulo – O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), espécie de sinalizador do Produto Interno Bruto (PIB), apresentou contração de 0,41 por cento em janeiro na comparação com o mês anterior, segundo dado dessazonalizado divulgado pelo BC nesta quinta-feira.

O resultado foi bem pior do que a expectativa em pesquisa da Reuters de queda de 0,10 por cento, na mediana das projeções.

(Por Camila Moreira)