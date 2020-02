Assembleia aprova reforma da Previdência de SP em 1º turno

O Projeto de Emenda Constitucional (PEC) da reforma da Previdência estadual paulista foi aprovado em primeiro turno na noite desta terça-feira (18) pela Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). Uma liminar que impedia a tramitação da medida foi derrubada na manhã de hoje pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

A proposta de mudança na Previdência do estado prevê, entre outros pontos, aumento no recolhimento dos servidores, com desconto na folha de pagamento passando de 11% para 14%. Os servidores fizeram inúmeras manifestações contrárias ao projeto.

A medida teve 57 votos favoráveis, o que viabilizou a aprovação em primeiro turno. Ainda são necessárias mais duas votações por se tratar de uma mudança na Constituição Estadual.

O projeto de reforma foi proposto e enviado ao legislativo pelo governador João Doria em novembro passado com o objetivo de economizar R$ 32 bilhões em 10 anos.