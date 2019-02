As principais notícias de economia da semana – 09/08

São Paulo – Nessa semana, a divulgação da inflação do mês de julho foi comemorada. O índice, de 0,03% no mês, levou a inflação em 12 meses a 6,27%, abaixo do teto da meta.

Já no campo do salário mínimo, a notícia não é positiva. O cálculo feito mensalmente pelo Dieese para descobrir qual seria o salário mínimo necessário continua mostrando uma grande diferença entre o ideal e o real.

Veja as principais notícias de economia da semana:

Inflação comemorada



Em julho, a inflação oficial do governo, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apresentou variação de 0,03%. Foi o resultado mais baixo desde julho de 2010 (0,01%). Considerando os últimos doze meses o índice foi para 6,27%, abaixo do teto da meta de inflação, 6,50%. Alimentação e bebidas e transportes e vestuário registraram variação negativa no mês.

A presidente Dilma afirmou que não houve uma queda, “mas um mergulho da cesta básica em 18 capitais” e que a desaceleração da alta dos preços “é uma maravilha”. Para o Ministro da Fazenda, Guido Mantega, o indicador mostra que a inflação sempre esteve sob controle.

Mas isso não significa uma redução no índice nos próximos meses, segundo o ministro. Mantega afirmou que a inflação tem uma sazonalidade e está tendo um comportamento normal agora no país. A expectativa da equipe econômica é de que a inflação de 2013 seja menor do que a de 2012.

A renda da classe média cresce…



A renda per capita das famílias brasileiras cresceu 3% ao ano em uma década (entre 2001 e 2011). A renda passou de 591 reais para 783 reais. Para o segmento da classe média, o ritmo de crescimento superou os 4% ao ano, com valor (576 reais) 50% acima do registrado dez anos antes (382 reais).

Estudo do governo mostra que o aumento da renda per capita se deve, em parte, às novas oportunidades de trabalho e também às transferências públicas. Apesar das melhorias, o levantamento mostra que ainda é alta a rotatividade no mercado de trabalho brasileiro.

…Mas a nova classe média fica fora dos aviões

O ritmo lento da atividade econômica brasileira foi apontado como o principal fator para a queda no número de passageiros nos aeroportos no primeiro semestre. O nível de endividamento das famílias também teria comprometido a renda destinada a produtos e serviços que não são considerados essenciais.

E o salário mínimo, segue mínimo

Mensalmente, o Dieese calcula qual deveria seria o valor do salário mínimo necessário para suprir as necessidades básicas dos brasileiros. Segundo o cálculo desse mês do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o salário mínimo deveria ser de 2.750,83 reais.

O valor referente ao mês de julho é menor do o que cálculo de junho, de 2.860,21 reais. Ainda assim, o total é 4,06 vezes maior que o salário mínimo em vigor no Brasil, de 678 reais.

Crescimento de 2%?



A euforia internacional com o Brasil definitivamente não é mais a mesma. A agência de classificação de risco Standard & Poor’s (S&P) lembrou que o Brasil acompanhava economias de rápido crescimento como Índia e China mas agora o cenário mudou. A agência diz que crescimento “modesto” deve se repetir pelos próximos três anos. A projeção da S&P é que o Brasil cresça 2% em 2013 e uma média de 2,6% ao ano nos próximos anos.

Na China, o desemprego…

Na China, cerca de 50% dos universitários recentemente graduados não encontram emprego, segundo um relatório do Ministério de Recursos Humanos e Seguridade Social do país. Estima-se que mais de três milhões de estudantes, prestes a se graduarem, terão dificuldades para encontrar trabalho.

Por lá, os fatores que levam a isso são o arrefecimento do crescimento econômico do país, a demanda por mão de obra operária e não universitária.

Enquanto isso, nos Estados Unidos, o número de norte-americanos que solicitaram novos pedidos de auxílio-desemprego aumentou na semana passada, mas ainda assim ficou perto do menor nível desde a crise que eclodiu em 2008.

… E no Japão, a dívida



Supera um quatrilhão a dívida do governo central do Japão. As dívidas pendentes do governo central totalizaram 1,009 quatrilhão de ienes no segundo trimestre. A dívida do governo central japonês é a mais alta entre as economias industrializadas – é a única acima de 200% do PIB.

BC tenta segurar o dólar



Hoje o Banco Central realizou uma operação de swap cambial (transação semelhante à venda de dólares no mercado futuro) que totalizou 993,9 milhões de dólares. A operação é uma tentativa do BC de segurar a alta do dólar.

O Itaú Unibanco divulgou a revisão de algumas de suas projeções para a economia brasileira em 2013 e 2014. A projeção para a taxa de câmbio foi revisada de 2,18 reais por dólar no final deste ano e do próximo para 2,30 e 2,40, respectivamente.

Mantega dá sua opinião sobre a Grécia



Na semana passada, o Ministro da Fazenda desautorizou o posicionamento do representante brasileiro no FMI, Paulo Nogueira Batista, sobre a Grécia. Nessa semana, em que Batista esteve no Brasil, após chamado do Ministro, Mantega fez algumas críticas ao programa de resgate grego.

Na semana passada, Mantega afirmou que telefonou para a diretora-gerente do FMI, Christine Lagarde, para falar sobre o incidente e mudar o voto de Nogueira. Em nota, o ministério afirmou que o Brasil defende que “os programas de resgate à Grécia e outros países da periferia da área do euro precisam ser revistos e aperfeiçoados de modo a dar melhores condições de recuperação a esses países”.