As maiores reservas de gás de xisto fora dos EUA

São Paulo – Os recursos dee óleo de xisto estão revolucionando a geração denos Estados Unidos, respondendo por 29% da produção americana de óleo bruto, em 2012, e 40% da produção de gás. O país tem a quarta maior reserva de gás de xisto do mundo. Em estudo recente , a Agência Internacional de Energia (AIE) mapeou as reservas tecnicamente recuperáveis de outros 41 países que, somadas aos recursos americanos, equivaleriam a 32% do gás natural tecnicamente recuperável do globo e 10% do óleo. O impacto do mercado dos recursos de xisto fora dos EUA vai depender, naturalmente, dos próprios custos de produção por volume de cada região, destaca a AIE. Também há muita polêmica em volta dessa fonte de energia, que já foi proibida em lugares como França e Bulgária. Um estudo recente revelou a contaminação de reservas depotável próximas a jazidas de extração de gás xisto nos EUA, o que reativou o debate sobre o impacto ambiental desta técnica controversa. Apesar das pressões, diversos países já começaram a avaliar e testar o potencial de formações de xisto localizadas em seus territórios. No Brasil, a Agência Nacional do Petróleo marcou para os dias 28 e 29 de novembro o primeiro leilão de blocos do gás não convencional. Atualmente, apenas Estados Unidos e Canadá estão produzindo óleo e gás de xisto em quantidades comerciais. Mas o Brasil é um dos países com as maiores reservas fora dos EUA. Veja lista nos próximos slides.