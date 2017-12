As 30 cidades mais ricas do Brasil

São Paulo – Alguns municípios brasileiros chamam a atenção pelo PIB per capita totalmente fora do padrão.

Via de regra, elas são localidades com população modesta mas que concentram a exploração de atividades econômicas importantes. Na divisão do PIB por morador, a média fica alta.

É o caso da líder Presidente Kennedy, no Espírito Santo, onde é forte a atividade petrolífera e o PIB per capita é de R$ 513 mil.

É mais de 17 vezes o valor do PIB per capita brasileiro em 2015, que ficou em R$ 29.323,58.

O PIB per capita de Presidente Kennedy é quase o dobro da vice-campeã, Paulínia (forte no setor petroquímico), e do terceiro lugar, Louveira (que concentra centros de distribuição de grandes empresas).

Os últimos dados, referentes ao ano de 2015, foram divulgados na última quinta-feira (14) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Apesar de todo este dinheiro ser bem-vindo para a economia, ele não se traduz automaticamente em renda pessoal ou qualidade de vida.

“Nem todo PIB gerado no município é apropriado por sua população residente, uma vez que a geração do PIB e a renda disponível para consumo não são necessariamente iguais”, diz o relatório.

Veja quais são os 30 municípios brasileiros com maior PIB per capita: