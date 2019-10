As 12 grandes cidades mais ricas do mundo

1/12 (Divulgação / SZU)

São Paulo - Você já ouviu falar em Hartford? E em Bridgeport? Pois elas são algumas dasmais ricas do mundo, de acordo com uma lista do Brooking Institution que contempla as 300 maiores áreas metropolitanas do mundo. A única cidade do top 12 de PIB per capita que fica fora do eixo- Europa Ocidental é Macau. A capital chinesa do jogo já é mais rica que a Suíça e ficou em primeiro lugar no ranking de performance econômica. A China, aliás, emplacou metade do top 15 das cidades que mais crescem. O Brasil, que tem 11 representantes entre as 300, só aparece na segunda metade da lista - e com São Paulo entre as 20 piores . Veja o PIB per capita, o crescimento desse índice no período 2013-2014 e a população das 12 cidades mais ricas do mundo: