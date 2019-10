As 12 cidades do mundo com maior concentração de milionários

1/13 (Senet/Wikimedia Commons)

São Paulo - Em alguns lugares do mundo, você não precisa andar muito para encontrar um milionário. Em, por exemplo, praticamente um em cada três habitantes tem patrimônio acima de US$ 1 milhão, e isso sem contar o valor da sua moradia principal. Em, um em cada 38 habitantes são milionários - pode parecer pouco, mas é um exército de mais de 66 mil romanos. Os números foram lançados esta semana pela consultoria Spears em associação com a Wealth Insight. Veja o top 12 a seguir: