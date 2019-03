Arrecadação federal sobe 5,36% e atinge patamar recorde para fevereiro

Brasília — A arrecadação do governo federal registrou alta real de 5,36 por cento em fevereiro sobre igual período do ano passado, a 115,062 bilhões de reais, divulgou a Receita Federal nesta quinta-feira, 21.

Com isso, a arrecadação voltou a crescer após três meses de queda, no desempenho mais forte para o mês da série disponibilizada em apresentação da Receita, com início em 2007.

O dado também veio um pouco acima da estimativa de 114 bilhões de reais apontada em pesquisa da Reuters junto a analistas.