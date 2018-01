Arrecadação do mês de janeiro está muito boa, diz Receita

Brasília – O chefe do centro de estudos tributários e aduaneiros da Receita Federal, Claudemir Malaquias, avaliou nesta sexta-feira 26, que a arrecadação “com certeza” irá crescer em 2018, conforme a recuperação da atividade econômica neste ano.

“Para 2018, expectativa é que resultado positivo para a arrecadação continue. E posso dizer? Em janeiro está muito bom”, adiantou.

Malaquias também avaliou que o resultado de 2017, com crescimento real de 0,59% ante 2016, foi satisfatório. “Começamos 2017 com os indicadores sinalizando uma velocidade lenta na recuperação econômica, que foi evoluindo ao longo do ano. No segundo semestre, houve ainda o Refis e a elevação da tributação dos combustíveis”, elencou.