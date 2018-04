Arrecadação com PIS/Cofins tem alta real de 10,16% em março

Brasília – A arrecadação com PIS/Cofins teve aumento real de 10,16% em março ante igual mês de 2017, contribuindo para levar as receitas federais ao quinto aumento consecutivo nesse tipo de comparação, já descontados os efeitos da inflação.

Segundo os dados da Receita Federal, a arrecadação com PIS/Cofins somou R$ 23,591 bilhões, contra R$ 21,416 bilhões em março de 2017.

No mesmo período, também houve crescimento real na arrecadação de tributos como Imposto de Importação e IPI vinculado (14,68%), Imposto de Renda (IR) sobre rendimentos do trabalho (5,14%), IR sobre rendimentos de residentes no exterior (15,45%), IPI (6,62%) e IOF (12,92%).

No caso do IOF, a arrecadação saiu de R$ 2,446 bilhões em março de 2017 para R$ 2,762 bilhões no mês passado. Segundo a Receita, o resultado é explicado principalmente pelo crescimento da arrecadação do imposto incidente sobre operações de crédito.

Por outro lado, a arrecadação de IRPJ e CSLL diminuiu 3,78% em termos reais, passando de R$ 15,051 bilhões em março de 2017 para R$ 14,482 bilhões no mês passado.

Já a receita previdenciária teve queda de 0,53% no período, já descontada a inflação. A arrecadação passou de R$ 31,989 bilhões em março do ano passado para R$ 31,818 bilhões em março de 2018.