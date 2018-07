Arrecadação com grandes campos de petróleo e gás bate novo recorde

Rio de Janeiro – A arrecadação do Brasil com o pagamento de participação especial por petroleiras, devida apenas em campos com grande volume de produção, atingiu recorde de 8,2 bilhões de reais no segundo trimestre, informou nesta terça-feira a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

O volume foi 26 por cento superior ao registrado no período entre janeiro e março, quando também havia sido recorde, apontou a autarquia.

Dos recursos obtidos com PE, 50 por cento serão distribuídos para a União, 40 por cento para Estados e 10 por cento para municípios.

O Estado do Rio é o que tem a maior arrecadação, com 2,5 bilhões de reais, seguido por São Paulo (400 milhões) e Espírito Santo (300 milhões).

A participação especial é uma compensação financeira extraordinária devida pelos concessionários de exploração e produção de petróleo ou gás natural para campos de grande volume de produção.