Argentina tem agenda de política econômica “muito consistente”, diz Dyogo

Brasília – O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Dyogo Oliveira, disse nesta quarta-feira, 9, que a agenda de política econômica da Argentina é “muito consistente, com reformas importantes, com medidas que visam melhorar a situação fiscal do país, que visa melhorar a relação econômica com o exterior.”

Ele informou que o banco acompanha a situação. “Eles estão enfrentando um momento de dificuldade de fluxo de capitais”, disse. “Acreditamos que serão tomadas decisões acertadas neste momento de crise e dificuldades.”