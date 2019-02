Buenos Aires – A Argentina deve cortar taxas sobre as exportações de grãos a partir da semana que vem, disse o ministro das Finanças, Alfonso Prat-Gay, nesta sexta-feira.

O novo presidente do país sul-americano, Mauricio Macri, que ganhou as eleições de novembro por margem estreita de votos, prometeu eliminar as taxas sobre exportações de trigo e milho e reduzir gradualmente a taxa de 35 por cento nos embarques de soja.