Argentina pediu um terço dos US$ 50 bi após FMI aprovar empréstimo

São Paulo – A Argentina pediu que um terço do empréstimo de US$ 50 bilhões do Fundo Monetário Internacional (FMI) seja desembolsado pela instituição na sequência da aprovação do pacote pelo seu conselho executivo, afirmou nesta quarta-feira a diretora-gerente do FMI, Christine Lagarde. As autoridades do país solicitaram também “que metade desse montante (US$ 7,5 bilhões) fosse disponibilizado para suporte orçamentário”, acrescentou a francesa em comunicado à imprensa.

Lagarde informou que, “com as garantias formais fornecidas pelo governo argentino”, o conselho executivo do FMI avaliará formalmente o pedido de empréstimo da Argentina em 20 de junho. “Esperamos ajudar a fortalecer a economia argentina por meio desse pacote de financiamento”, comentou a diretora.