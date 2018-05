Argentina oficializa acordo “Stand-By” ao FMI para atenuar crise do peso

Washington, 10 mai (EFE).- A Argentina pediu formalmente nesta quarta-feira ao Fundo Monetário Internacional (FMI) um Acordo Stand-By para enfrentar a crise provocada pela forte desvalorização do peso em relação ao dólar nos últimos dias.

“O ministro da Fazenda da Argentina, Nicolás Dujovne, solicitou que nossas equipes trabalhem juntas visando um Acordo Stand-By de alto acesso para apoiar o programa econômico integral do país”, indicou a diretora-gerente do FMI, Christine Lagarde, em comunicado divulgado depois de se reunir com Dujovne.

Lagarde não revelou o montante do programa de empréstimo, mas analistas estimam que o pedido seja de US$ 30 bilhões. O tipo de acordo condiciona a Argentina ao cumprimento de determinados objetivos macroeconômicos para receber o dinheiro do FMI. EFE