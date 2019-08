Argentina anuncia renegociação da dívida com FMI e credores privados

Da redação com Estadão Conteúdo e Reuters

A Argentina vai iniciar um processo para estender os prazos de vencimento de sua dívida com credores privados e com o Fundo Monetário Internacional (FMI), afirmou o ministro da Fazenda, Hernan Lacunza em entrevista coletiva nesta quarta-feira (28).

Ele disse que as medidas foram antes informadas ao FMI e que deve haver uma reunião com representantes do fundo “nas próximas semanas”.

Segundo ele, esse diálogo será de mais longo prazo e necessariamente será concluído apenas no próximo governo, seja ele de Macri ou de outro nome.

Segundo ele, o presidente Mauricio Macri lhe deu como missão impedir que o dólar e a inflação não subam mais.

Lacunza ressaltou que os pagamentos a pessoas físicas prosseguirão normalmente e que os pagamentos da dívida não serão interrompidos.

No entanto, a extensão para o pagamento daquelas de curto prazo com investidores institucionais permitirá retirar pressão nos meses anteriores ao primeiro turno presidencial, marcado para 27 de outubro.

Candidato favorito à presidência, o oposicionista Alberto Fernández tem insistido na necessidade de renegociar os termos do acordo com o FMI, que atualmente seriam inviáveis, segundo o político.

O ministro das Finanças disse, de qualquer modo, que o diálogo não altera o cumprimento das metas atuais já fechadas com o Fundo.

