Após vitória de Fernández, BC argentino limita compras de dólares

O Banco Central da Argentina anunciou hoje medidas para limitar as compras de dólares, um dia depois de o peronista Alberto Fernández ser eleito no primeiro turno da eleição presidencial do país.

Segundo o BC argentino, as compras mensais de dólares serão limitadas a US$ 200 por conta bancária e US$ 100 em espécie até dezembro. O limite anterior era de US$ 10 mil por mês.

Fernández, que tem como vice a ex-presidente Cristina Kirchner, derrotou o presidente Mauricio Macri, que buscava a reeleição.