Após uma semana, Petrobras reduz preços diesel e gasolina nas refinarias

São Paulo – A Petrobras reduzirá os preços da gasolina e do diesel nas refinarias pela primeira vez em uma semana, embora as cotações permaneçam perto das máximas desde o início da nova era de reajustes diários.

A estatal informou que cortará o valor do diesel em 0,2 por cento a partir de sábado, para 1,9837 real por litro, ante o 1,9874 real praticado nesta sexta-feira, o maior nível desde julho do ano passado, quando começou a sistemática de formação diária de preços.

Já a cotação da gasolina diminuirá 0,25 por cento, para 1,7072 real por litro, após o recorde de 1,7115 real desta sexta-feira.

A política de reajustes da Petrobras visa seguir as oscilações do mercado internacional, entre outros fatores, além de manter sua competitividade e uma melhor posição no mercado de combustíveis, evitando que as suas cotações fiquem abaixo da paridade externa.

As máximas registradas nos últimos dias acompanharam a escalada dos preços do petróleo no mercado internacional.