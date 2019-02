Após três altas consecutivas, comércio registra queda de 0,4% em agosto

São Paulo – Após três altas mensais consecutivas, as vendas do comércio brasileiro tiveram retração de 0,4% em agosto na comparação com julho.

Já em relação ao mesmo período de 2010, houve expansão de 6,2% e, no acumulado em 12 meses, o varejo registra ganhos de 8,2%, segundo dados do IBGE (com ajuste sazonal) divulgados nesta terça-feira.

Embora a receita nominal tenha crescido 0,3% em agosto ante julho, foi a menor taxa positiva do ano.

Fonte: IBGE / Elaboração: EXAME

Período Volume de Vendas Receita Nominal Agosto / Julho -0,4% 0,3% Agosto 2011 / 2010 6,2% 12,3% Acumulado em 12 meses 8,2% 13,1%

Na comparação com julho, apenas duas das oito atividades pesquisadas tiveram alta, com destaque para o crescimento de 7,3% do segmento de material de escritório e informática.

Quando a pesquisa inclui material de construção, veículos e motos, o resultado do chamado comércio varejista ampliado é ainda mais negativoo (queda de 2,3%) no mesmo período.

Fonte: IBGE / Elaboração: EXAME.com

Atividades Agosto/Julho Agosto 2011/2010 12 meses Comércio Varejista -0,4% 6,2% 8,2% Combustíveis e lubrificantes -0,1% 1,6% 3,9% Supermercados e alimentos -0,1% 3,7% 5,0% Vestuário e calçados -2,8% 0,9% 7,6% Móveis e eletrodomésticos -0,4% 16,9% 17,8% Farmácia a perfumaria -0,3% 9,3% 11,0% Material de escritório e informática 7,3% 25,3% 18,6% Livros, jornais e revistas 1,6% 5,2% 11,3% Outros artigos de uso doméstico -0,1% 1,7% 7,6% Comércio Ampliado (inclui veículos e construção) -2,3% 5,3% 9,7% Veículos e motos -4,6% 3,7% 12,2% Material de construção -2,0% 6,6% 12,0%

Treze das 27 Unidades da Federação tiveram alta nas vendas na passagem de julho para agosto, com destaque para Roraima (4,6%), Amapá (3,6%) e Amazonas (1,7%).