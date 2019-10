Após Previdência, quais as próximas pautas econômicas no Congresso?

Brasília — Virada a página da reforma da Previdência nesta terça-feira (22), a equipe econômica vai concentrar os esforços, nos próximos dois meses, para conseguir, pelo menos, a aprovação até o final do ano da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para cortar as despesas obrigatórias, principalmente os gastos com servidores, e abrir espaço para ampliar os investimentos.

O governo tenta convencer as lideranças que essa nova agenda dura de medidas fiscais, mesmo depois do desgaste com uma reforma impopular como a previdenciária, é prioritária para dar folga, em 2020, ao Orçamento e, consequentemente, para as emendas parlamentares.

Sem ela, argumentam os integrantes do time do ministro da Economia, Paulo Guedes, o ajuste fiscal não estará completo.

Em contrapartida, o governo vai acenar em mais um pacote de medidas mudanças no programa de socorro dos Estados para ajudar os governadores a ter acesso mais rápido à ajuda do governo federal. As propostas serão anunciadas após a volta do presidente Jair Bolsonaro de viagem internacional.

O assunto foi discutido nesta terça-feira (22) pelo secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, com lideranças parlamentares em meio à votação da Previdência.

Uma maior divisão dos recursos federais, principalmente da área de petróleo, será a forma de atração do apoio para a votação das medidas mais duras.

Reforma administrativa

O objetivo da reforma administrativa, que ainda será apresentada, é estabelecer novas regras para contratação, promoção e demissão de servidores.

As mudanças englobariam todo o percurso do trabalhador no servidor público, como a seleção para o ingresso na carreira, que passaria por regras mais rígidas de avaliação de desempenho, novas condições para a progressão e até a forma de vínculo empregatício.

O Ministério da Economia busca um filtro mais moderno e atualizado para escolher os profissionais. A equipe econômica estuda revisar a estabilidade para futuros servidores de determinadas carreiras. Os técnicos também querem alongar o tempo pelo qual funcionários públicos chegam ao topo da carreira.

Reforma tributária

Nos últimos dois meses, a reforma tributária avançou em duas frentes, uma na Câmara e outra no Senado. Com propostas semelhantes, ambas focam na simplificação de tributos cobrados ao longo da cadeia produtiva, que acabam refletindo no valor pago pelo consumidor final. O governo promete elaborar uma proposta independente, mas que ainda não foi divulgada.

Apesar das críticas do setor empresarial, a votação da reforma tributária deve ficar para 2020. Parlamentares dizem que não há mais tempo para conseguir a aprovação no plenário da Câmara nem em primeiro turno.

A equipe do ministro Guedes também não finalizou a sua proposta e teve que administrar com o risco de retaliação dos senadores na votação da reforma da Previdência caso insistisse em apresentar o texto da reforma tributária pela Câmara.

“PEC paralela”

A proposta contém pontos de alteração da reforma da Previdência que não entraram no texto-base da PEC, como a inclusão de Estados e municípios nas alterações das regras previdenciárias. Com a PEC, governadores e prefeitos poderiam aderir à reforma por meio de lei ordinária aprovada pelas Assembleias Legislativas.

A criação do texto paralelo foi a saída encontrada por senadores para incorporar mudanças à reforma da Previdência sem forçar o retorno do texto principal da proposta a uma segunda votação na Câmara dos Deputados.

“PEC emergencial”

A Proposta de Emenda à Constituição vai acelerar e criar outros “gatilhos” para conter o avanço de gastos obrigatórios, principalmente com funcionalismo e benefícios sociais, para União, estados e municípios. Uma das propostas de Guedes é proibir que o governo tenha autorização do Congresso para descumprir o teto de gastos.

O governo também pretende desvincular parte do Orçamento e, assim, ter maior poder de decisão sobre o destino das verbas públicas — atualmente, 94% vai para despesas obrigatórias.

Previdência dos militares

Em março, o governo entregou a proposta para a reforma da Previdência dos militares ao Congresso. Nas regras atuais, o tempo mínimo de serviço de militar ativo é de 30 anos.

Na nova regra, o tempo mínimo de atividade passa para 35 anos. A expectativa do governo era economizar R$ 97 bilhões em dez anos. Mas, como a reestruturação da carreira traria um aumento de R$ 87 bilhões, a economia líquida ficaria em torno de R$ 10 bilhões.