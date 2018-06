Após greve, IGP-M acelera alta a 1,87% pressionado por alimentos, diz FGV

São Paulo – O Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) encerrou o mês de junho com alta de 1,87 por cento, ante avanço de 1,38 por cento no mês anterior, sob o peso da alta dos preços dos alimentos como consequência da greve dos caminhoneiros que afetou o abastecimento no país no final de maio.

O dado informado pela Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quinta-feira ficou acima da expectativa em pesquisa da Reuters de elevação de 1,78 por cento na mediana das projeções.

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que responde por 60 por cento do índice geral e apura a variação dos preços no atacado, acelerou a alta em junho a 2,33 por cento, de 1,97 por cento no mês anterior.

No IPA, os preços dos Produtos Agropecuários avançaram 3,03 por cento no mês, contra avanço de 0,98 por cento em maio.

Já o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que tem peso de 30 por cento no índice geral, mostrou que a pressão no varejo foi maior em junho ao subir 1,09 por cento, contra alta de 0,26 por cento antes.

A principal contribuição para o movimento foi dada pelo grupo Alimentação, que teve um aumento de 1,55 por cento sobre variação positiva de 0,06 por cento no mês anterior.

A FGV informou ainda que o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) avançou 0,76 por cento no mês de junho, depois de subir 0,30 por cento anteriormente.

O IGP-M é utilizado como referência para a correção de valores de contratos, como os de aluguel de imóveis.