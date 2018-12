Após abertura de aéreas para o capital estrangeiro, quem vem em seguida?

São Paulo – Com a liberação da participação de empresas estrangeiras nas companhias aéreas brasileiras, outros setores também podem ver cair por terra as restrições que impedem investimentos de fora do país.

Nesta quinta-feira (13), o presidente Michel Temer assinou uma Medida Provisória que libera até 100% de capital estrangeiro nas companhias aéreas que atuam no Brasil. O limite anterior era de 20%

As restrições e impedimentos impostos pela legislação brasileira estabeleceram que algumas atividades sejam exploradas apenas por brasileiros nativos ou naturalizados, ou ainda preservando a maioria do capital das empresas por participação a residentes e domiciliados no Brasil, ou mesmo proibindo a participação do capital estrangeiro.

Entre as principais atividades que têm restrições ou impedimentos estão companhias que atuam com navegação e cabotagem, com assistência à saúde, empresa jornalística e empresa de radiodifusão de sons e imagens, mineração e hidroelétricas, transporte rodoviário, instituições financeiras e aquisição de terras rurais e em áreas fronteiriças. Pela legislação, a restrição é considerada uma proteção de setores estratégicos e interesses nacionais.

O presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) Guto Ferreira disse que toda atividade que que acaba gerando serviço, abertura de mercado é natural. Para ele, outro setor que deve ser liberado a participação de empresas estrangeiras é o bancário.

“Na visão da agência, que é de inteligência do governo federal, temos que pensar como o setor produtivo pode responder melhor as demandas no Brasil. A abertura do setor aéreo é uma medida para encerrar com chave de ouro 2018 e sinaliza para os outros países a postura que o governo deve adotar daqui para frente. Espero que o novo governo possa fazer abertura dos bancos. Não existe mais nenhum fundamento para essa restrição”, afirmou Ferreira.

Para ele, o setor bancário brasileiro é tão regulado quando o dos Estados Unidos e lá existem mais de 300 instituições disputando o mercado. “No mundo inteiro existe um movimento grande de concentração de mercado, compra das menores pelas maiores. Isso vai melhorar as empresas nacionais e permitir que outras operações se iniciem por aqui”, afirmou.

No entanto, Ferreira disse que o setor de mineração deve continuar com restrições à participação de empresas estrangeiras. “Tem que ter cuidado maior. É estratégico em recursos naturais. Tem mais componente de segurança nacional do que de questão econômica. Mineração não é o consumidor que movimenta o mercado. Abertura tem que ser mais restritiva”, ressaltou ele acrescentando que o Brasil tem potencial de exploração de Nióbio e Grafeno.

Oscar Malvessi, coordenador do curso de Fusões Aquisições e Valuation do FGVPec, disse que esses impedimentos poderiam existir somente nas questões ligadas à compra de terras e na produção agrícola. “Isso tem que ser preservado, porque isso é uma questão de país, território”, disse Malvessi.

Agora, segundo ele, outros setores que ainda têm esse impedimento previsto em lei devem ser abertos para promover mais desenvolvimento ao país. “Mas, devem se estabelecer regras e planejamento estratégico de longo prazo para essas empresas estrangeiras operarem esses setores no Brasil. E planejamento de 30, 50 anos”, afirmou.