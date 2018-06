Após 3 meses em queda, preços em supermercados sobem 0,25%

Os preços em supermercados de São Paulo subiram 0,25% em maio ante abril e interromperam uma sequência de três meses de queda, conforme a Associação Paulista de Supermercados (Apas). O Índice de Preços dos Supermercados (IPS), calculado pela Apas/Fipe refletiu sobretudo altas no preço do leite.

Segundo a entidade, a expectativa é de novo aumento de preço no mês de junho, que já deverá refletir o impacto da greve dos caminhoneiros nos preços tanto do leite como do frango.

A greve dos caminhoneiros intensificou a queda de produção de frango, uma vez que muitos pintinhos tiveram que ser abatidos.

Segundo a Apas, este cenário pode contribuir para a alta do preço do frango em junho.

No acumulado do ano de 2018, os preços em supermercados ainda apresentam queda de 0,29% ante igual período de 2017.