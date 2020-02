Apesar dos protestos, economia do Chile cresce 1,1% em dezembro

Santiago — A atividade econômica do Chile aumentou 1,1% em dezembro em relação ao mesmo mês do ano anterior, informou o banco central nesta segunda-feira, impulsionada pela resiliência do setor de mineração e superando expectativas após meses de protestos que abalaram o maior produtor mundial de cobre.

O índice de atividade econômica Imacec abrange cerca de 90% da economia registrada nos números do produto interno bruto.

A atividade de mineração saltou 3,7% em dezembro, impulsionada pela produção de cobre em grande parte estável e um aumento na produção de carbonato de lítio.

O crescimento acumulado total para 2019, no entanto, foi de apenas 1,2%, medido em termos do Imacec, bem abaixo das expectativas iniciais, pois o importante setor de mineração deu sinais erráticos no início do ano e os distúrbios de outubro e novembro causaram contrações de curto prazo.

No entanto, os primeiros indicadores mostraram que a economia do Chile tem se mostrado surpreendentemente resistente após os mais violentos protestos desde o retorno do país à democracia em 1990.