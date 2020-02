Apesar do 2019 decepcionante, confiança na indústria está com tudo

Apesar de os indicadores de atividade da indústria terem terminado 2019 em queda, a confiança dos empresários do setor começou 2020 com tudo. Nesta quarta-feira, 19, dois indicadores vão mostrar se o otimismo continua.

Às 8h, a Fundação Getúlio Vargas divulga o Índice de Confiança da Indústria (ICI) de fevereiro. Mais tarde, às 10h, a Confederação Nacional da Indústria lança o Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) do mesmo mês. Ambos medem a situação atual e as expectativas para os próximos seis meses por meio de perguntas qualitativas sobre fatores como capacidade instalada, mão-de-obra, demanda e estoques.

O resultado anterior do ICI, o índice de confiança da indústria, mostrou em janeiro que a confiança começou 2020 mantendo a tendência de recuperação iniciada em outubro de 2019. Isso mesmo com a demanda ainda insatisfatória, segundo a FGV.

Já o resultado do ICEI, de confiança do empresário, foi ainda mais animador em janeiro. O índice ficou 10,5 pontos acima da sua média histórica e atingiu o nível mais elevado em quase uma década.

Na vida real, a expectativa otimista ainda está longe de se concretizar e a produção segue muito abaixo do pico do setor, em 2011. A indústria fechou 2019 com queda de 1,1% na produção, pior que o esperado e interrompendo dois anos seguidos de ganhos. A queda geral foi puxada sobretudo pela mineração, impactada pela tragédia do rompimento de barragens da Vale em Brumadinho, Minas Gerais, em janeiro de 2019. Em dezembro, a indústria apresentou queda da produção de 0,7% ante novembro.

A esperança é que a indústria se beneficie de uma retomada geral na economia prevista para os próximos anos. A expectativa do mercado, captada pelo Boletim Focus do Banco Central, é de recuperação daqui em diante com altas anuais de 2,33% em 2020 e 2,5% em 2021, segundo a última projeção, divulgada nesta segunda-feira, 17. Se os números se confirmarem, os empresários terão alguns bons motivos para ficar confiantes.