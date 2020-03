AO VIVO: Bolsonaro e Guedes falam de medidas contra coronavírus

O presidente Jair Bolsonaro afirmou na tarde desta quarta-feira, 18, em coletiva de imprensa, que o ministro de Minas e Energia, Almirante Bentom, testou positivo para coronavírus.

“Estamos usando máscara, porque, além do general Heleno, também tivemos positivo agora o teste do ministro Almirante Bento, então obviamente o cuidado nosso tem que ser redobrado”, disse logo que começou sua fala. O ministro da Economia, Paulo Guedes, o ministro da Justiça Sergio Moro e o presidente da Anvisa, Antônio Barra, também participam do evento.

O governo marcou a entrevista coletiva inicialmente para explicar seu pedido ao Congresso de reconhecimento de estado de calamidade pública, em função dos impactos do coronavírus na saúde dos brasileiros e na economia do país. A medida dá mais fôlego fiscal na medida que abre espaço para elevar seus gastos além da meta fiscal pré-definida — de um déficit de 124 bilhões de reais para o governo central neste ano.

A regra de ouro e o teto de gastos continuam sendo obrigatórios. A medida teria validade até 31 de dezembro.

“Falta fôlego fiscal, não seria razoável. A saúde dos brasileiros e a defesa dos nossos empregos está acima dos nossos interesses. A solução é perdir ao Congresso o estado de calamidade pública, que nos dará espaço fiscal”, diz.

O texto divulgado ontem reafirmou o compromisso do governo com “as reformas estruturais necessárias para a transformação do Estado brasileiro”, mas foi um reconhecimento que uma agenda de longo prazo não será suficiente para responder à pandemia. Os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), sinalizaram apoio à nova medida.

Na segunda-feira o ministro da Economia, Paulo Guedes, havia anunciado um plano emergencial de 147 bilhões de reais para impulsionar a economia. Um grupo crescente de economistas vem cobrando uma ampliação nos gastos públicos, especialmente para os quase 50 milhões de trabalhadores informais, que devem ser os mais impactados por uma redução drástica na atividade econômica.

Casos no Brasil

De acordo com o último anúncio feito pelo Ministério da Saúde, nesta terça-feira, estão confirmados 290 casos de coronavírus no Brasil.

A primeira morte no país pela doença foi confirmada ontem pelo governo do estado de São Paulo. A vítima é um homem de 62 anos que estava internado em um hospital particular da capital paulista. Ele tinha diabetes e hipertensão.

Acompanhe ao vivo