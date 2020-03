Anvisa autoriza usinas de cana a produzir álcool 70 contra coronavírus

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, nesta quinta-feira, um pedido da União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica) para que as usinas possam produzir, transportar e doar álcool hidratado do tipo 70º INPM, disse a entidade que reúne as empresas sucroenergéticas no centro-sul.

O objetivo da medida é contribuir com o abastecimento das unidades públicas de saúde, de forma gratuita, a fim de conter a disseminação do coronavírus, informou a Unica em nota.

De acordo com o comunicado, a entidade conta com mais de uma centena de unidades produtivas associadas, presentes em cinco Estados brasileiros.

“O setor sucroenergético quer unir forças com os órgãos governamentais e a população para garantir que os profissionais de saúde, pacientes e familiares tenham os recursos necessários para atravessarem esse momento difícil”, afirmou o presidente da Unica, Evandro Gussi.